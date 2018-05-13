Андрей Данилко раскритиковал систему голосования на Евровидении 2018: детали

Весь мир охватила лихорадка Евровидения 2018, эпицентром которой является португальский Лиссабон, где собственно и состоялось шоу. После финала конкурса знаменитости прокомментировали результаты шоу. Топ-тему не обошел вниманием Андрей Данилко, который достаточно остро раскритиковал систему голосования на Евровидении 2018.

Как известно, 12 мая в Лиссабоне состоялся финал Евровидения 2018. За победу в шоу соревновались 26 стран-участниц. По результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. В общем конкурсантка получила 529 баллов. В пятерку лучших вошли конкурсанты Кипра, Австрии, Германии и Италии.

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На Евровидении 2018 Украину представил талантливый певец MELOVIN, который исполнил песню "Under The Ladder". Жюри двух стран оценили выступление украинца. В то же время зрители полюбили зажигательную песню артиста, отдав MELOVIN'у 7 место. В общем певец получил 130 баллов и занял 17 место в рейтинге конкурсантов.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovinforever) 12 Тра 2018 р. о 4:42 PDT

Такую систему определения победителей конкурса прокомментировал участник Евровидения 2007 Андрей Данилко. Артист раскритиковал работу судей и предположил, что появилось "какое-то указание" вернуть конкурс в "Старую Европу со славянской части".

"Один из друзей предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит. Но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят совершенно непредсказуемо. В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Кристина Соловей? Скорее, в жюри должны быть люди, которые принимали участие в Евровидении или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует какое-то указание вернуть конкурс в Старую Европу со славянской части", – отметил Андрей Данилко в комментарии для "Вести".

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По словам артиста, в этом прослеживается режиссерская игра шоу. Чтобы конкурс был интересным для зрителей, организаторы держат интригу до конца.

Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шли вровень – не было кого-то одного, кто выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно,

– поделился Андрей Данилко.

В то же время выступление певца MELOVIN'а понравилось украинскому артисту и продюсеру. Андрей Данилко добавил, что талантливый вокалист достойно представил Украину, а его песня и мистическое выступление надолго запомнятся поклонникам Евровидения.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):