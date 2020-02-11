Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: что об этом говорят в Раде

Во вторник, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем своего Офиса Андрея Ермака, уволив перед этим Андрея Богдана. Большинство парламентских фракций уже высказались относительно смены руководителя ОПУ.

24 канал собрал реакцию украинских политиков на назначение Андрея Ермака.

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Голос: Назначение Ермака означает, что Донбасс является приоритетом для Зеленского

Реакция лидера "Голоса" Святослава Вакарчука была не самой оптимистичной. Он подчеркнул, что назначение Андрея Ермака будет приоритетом для команды президента.

Назначение главы офиса президента – право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он — переговорщик команды президента с Москвой,

– заявил Святослав Вакарчук.

В то же время он отметил важность, чтобы в этих переговорах главными приоритетами были обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в партии отметили необходимость пересмотреть минские договоренности. Мол, они подписаны под давлением, а их реализацию не поддерживают большинство украинцев.

Евросолидарность – тоже о Донбассе, но не так оптимистично

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подчеркнул, что, учитывая опыт Андрея Богдана, он был таким себе "мальчиком" нового политика Владимира Зеленского.

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Зато, по мнению Гончаренко, Андрей Ермак должен стать "коммуникатором" с Россией. Особых результатов партия от изменений в руководстве Офиса Президента не предусматривает.

Почему все говорят, что Ермак – коммуникатор с Россией?

Вероятнее всего, коммуникатором Андрея Ермака называют за то, что именно он в сентябре 2019 года договаривался с россиянином Дмитрием Козаком об обмене пленными. Последнего, к слову, в Кремле назначили ответственным за украинское направление.

Оплатформа и Батькивщина – скупо, малословно и нейтрально

В "Оппозиционной платформе – за жизнь " практически никак не отреагировали на смену руководителя ОПУ. Лишь народный депутат Николай Скорик заявил журналистам, что это – "только косметическая замена" в команде президента. Мол, важен курс, а он не изменится.

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В то же время в "Батькивщине", похоже, в публичном пространстве совершенно никак не реагировали на перестановки в Офисе Президента.

Слуга народа: После смены руководителя и направление работы будет другим

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что смена руководителя Офиса Президента будет означать, что больше внимания будет уделяться вопросам внешней политики.

Вероятно, будет уделяться больше внимания внешней политике, потому что Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Вероятнее всего, будут где-то в эту сторону изменения, то есть это может стать приоритетом,

– уверен Арахамия.

В то же время он отметил, что Андрей Ермак для власти не является новым человеком – просто теперь он будет на новой должности.