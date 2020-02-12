Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы с первого брифинга Ермака

Новоназначенный глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак дал 12 февраля брифинг в Киеве. На нем он рассказал о принципах работы ведомства под его руководством, своих приоритетах и прокомментировал вопрос выборов на оккупированном Донбассе.

Брифинг Ермака проходил под стенами Офиса Президента. Глава государства Владимир Зеленский назначил его главой ОП вчера, 11 февраля, перед этим уволив Андрея Богдана.

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Главное из брифинга Андрея Ермака

Поблагодарил Зеленского, Богдана и журналистов

В начале брифинга Ермак поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и назначение его главой ОПУ. Также он выразил благодарность своему предшественнику Андрею Богдану, назвав слухами информацию о конфликте между ними.

Несмотря на много слухов и информации о каких-то войнах, которые здесь у нас происходили, я хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад и работу, которую он сделал. Он очень профессиональный человек,

– отметил Ермак.

Кроме того чиновник поблагодарил журналистов, которые помогали, а иногда и критиковали его во время пребывания на должности помощника Зеленского.

"Без медиа власть не может стать лучше, и мы должны это признать", – добавил он.

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О принципах работы Офиса Президента

Ермак заметил, что раньше работал и сейчас продолжит работать над выполнением обещаний, которые действующая власть задекларировала еще во время президентской кампании Владимира Зеленского. Они направлены на то, чтобы Украина была успешной.

Также он озвучил принципы, которыми будет руководствоваться на посту руководителя Офиса Президента.

Главными спикерами Офиса Президента должны стать наши дела и результат. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом. Буду делать все необходимое, чтобы в ОП основным принципом была комфортная атмосфера и ведущая работа единомышленников, которые уважают друг друга. Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно,

– отметил Ермак.

По словам чиновника, он постарается быть максимально открытым к людям и планирует улучшить коммуникацию со стороны Офиса Президента до "более высокого уровня".

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О направлениях работы в ОПУ

Андрей Ермак отметил, что несмотря на работу в Офисе Президента продолжит заниматься вопросами международной политики, ведь это очень важно для Украины.

Также Ермак назвал приоритеты своей работы в Офисе Президента:

Прекращение войны на Донбассе – основное направление.

– основное направление. Работа на внешнеполитических направлениях . Украина сегодня в топе мирового внимания, поэтому нужно сделать все для того, чтобы "те внимание и интерес давали нам конкретные результаты".

. Украина сегодня в топе мирового внимания, поэтому нужно сделать все для того, чтобы "те внимание и интерес давали нам конкретные результаты". Региональная политика – планирует более активно работать на местах с главами ОГА.

– планирует более активно работать на местах с главами ОГА. Привлечение инвестиций в Украину. Власть уже имеет конкретные шаги и программы, как это сделать.

Власть уже имеет конкретные шаги и программы, как это сделать. Реформирование Офиса Президенита. Ермак хочет, чтобы ОП стал неким экспертным ведомством, помогать главе государства выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности.

Новость дополняется…

Что известно об Андрее Ермаке?В мае 2019 года стал помощником президента Зеленского. Он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой. В частности, принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена.



Впоследствии в СМИ появились слухи, что между Ермаком и главой Офиса Президент Андреем Богданом произошел конфликт. Чиновники якобы имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.



11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы ОПУ и назначил на его место Андрея Ермака.