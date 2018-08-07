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Украинец Говоров – победитель чемпионата Европы на 50 метров баттерфляем

27 Читати новину українською
Андрей Говоров
Андрей Говоров

В Глазго состоялся финал на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем.

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал золотую награду на своей основной дистанции 50 метров баттерфляем. Говоров показал результат 22,48, что на 0,31 сотую хуже его же мирового рекорда.

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Вторым стал британец Бенджамин Прауд (22,78), а тройку лидеров замкнул россиянин Олег Костин (22,97).

Медаль Андрея Говорова стала третьей для сборной Украины на чемпионате Европы-2018 по плаванию. Две предыдущие медали получил Михаил Романчук: золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем.

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Теги: Новости спорта Плавание
Источник: 24 Канал
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