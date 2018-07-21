Андрей Ярмоленко отметился первым ассистом за "Вест Хэм"

Уже во втором своем матче украинец отметился результативным действием. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко во второй раз хорошо отличился хорошей игрой за "Вест Хэм", однако "молотобойцы" не сумели обыграть представителя Чемпионшипа.

Вингер сборной Украины помог ассистом забить уже третий мяч в двух спаррингах Марко Арнаутовичу.

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Хотя "Вест Хэм" и не сумел победить "Престон" – 2:2. Первый мяч в игре на свой счет записал также австрийский нападающий. Болельщики лондонцев уже отмечают, что экс-игрок Боруссии и Динамо улучшил игру команды и ожидают, что этот переход станет трансфером сезона.

Take a bow Marko! pic.twitter.com/Gn4VroBHxC — West Ham United (@WestHamUtd) 21 липня 2018 р.

Напомним, форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уже находится в расположении "Вест Хэма" и 11 июля подписал контракт с "молотобойцами".