Андрей Ярмоленко смешно поблагодарил всех болельщиков за поддержку: видео
Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оригинально поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он получил серьезную травму и оказался вне футбола на длительный срок.
Ярмоленко записал видеоролик со словами благодарности для всех, кто его поддерживает в этот трудный период.
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"Всем привет. Я хочу поблагодарить за Вашу поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это", – сказал Ярмоленко на видео.
Напомним, что Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму ахилла в игре с "Тоттенхэмом". 29-летний игрок вернется на поле не раньше, чем через полгода.
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Источник: 24 Канал
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