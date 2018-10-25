Андрей Ярмоленко смешно поблагодарил всех болельщиков за поддержку: видео

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оригинально поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он получил серьезную травму и оказался вне футбола на длительный срок.

Ярмоленко записал видеоролик со словами благодарности для всех, кто его поддерживает в этот трудный период.

Читайте также: Андрея Ярмоленко прооперировали в Лондоне

"Всем привет. Я хочу поблагодарить за Вашу поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это", – сказал Ярмоленко на видео.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму ахилла в игре с "Тоттенхэмом". 29-летний игрок вернется на поле не раньше, чем через полгода.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24