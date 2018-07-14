Андрей Ярмоленко сыграл тайм в дебютном матче за "Вест Хэм"

Английский "Вест Хэм" сыграл товарищеский матч против команды из третьего английского дивизиона "Уик Уондерерс". Новоиспеченный игрок "молотобойцев" Андрей Ярмоленко отыграл за команду один тайм.

28-летний украинец сыграл на правом фланге атаки. Ярмоленко был активен, создал несколько моментов и мог забить, но после подачи углового пробил головой в перекладину.

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Сам матч завершился минимальной победой "Вест Хэма" со счетом 1:0.

Great start from Yarmolenko on his debut. He chips a great ball into the box and Snodgrass gets on the end of it, but his shot goes just over.#WYCWHU 0-0 (5) — West Ham United (@WestHamUtd) 14 июля 2018 г.

Напомним, трансфер украинца обошелся "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. С лондонским клубом Андрей подписал четырехлетний контракт.