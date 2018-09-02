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Андрей Лунин прилетел в Киев для свидания со своей девушкой: фото

38 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Леганес"

Украинский вратарь Андрей Лунин, который недавно на правах аренды перешел из "Реала" в "Леганес", прилетел в Киев.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила девушка голкипера – Анастасия, ответив на вопросы подписчиков о том, когда отправится к парню: "Уже рядом". Об этом пишет Xsport.

Читайте также: "Леганес" представил Андрея Лунина, которого арендовал у "Реала"

 

Также избранница вратаря национальной сборной поделилась снимком в футболке "Леганес".

Напомним, что мадридский "Реал" договорился с "Леганесом" об аренде украинского голкипера Андрея Лунина. Соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года.

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Теги: Футбол Андрей Лунин Новости спорта
Источник: 24 Канал
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