Андрей Лунин вместе с Гаретом Бэйлом прошел медосмотр в "Реале"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин 16 июля вышел из отпуска и начал проходить медицинское обследование в новом клубе.

Впоследствии украинец должен отправиться вместе с клубом в турне по США и Мексике, после чего решится его дальнейшая судьба.

A pesar de lo duro que es siempre volver de vacaciones y a pesar del madrugón para las analíticas y diferentes pruebas médicas, hoy hay varios hombres muy contentos @GarethBale11 que cumple 29 años y los 2 que se estrenan como jugadores del @realmadrid : @vini11Oficial y Lunin. pic.twitter.com/ewuRf8VmUv — Melchor Ruiz (@melchorcope) 16 июля 2018 г.

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Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из "Зари" 22 июня, подписав 6-летний контракт с испанским клубом.

По информации СМИ, "Реал" заплатил за украинца 9 миллионов евро, однако сумма трансфера может вырасти еще на 3,5 миллиона за счет бонусов.