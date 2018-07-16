Андрей Лунин вместе с Гаретом Бэйлом прошел медосмотр в "Реале"
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин 16 июля вышел из отпуска и начал проходить медицинское обследование в новом клубе.
Впоследствии украинец должен отправиться вместе с клубом в турне по США и Мексике, после чего решится его дальнейшая судьба.
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Напомним, что Андрей Лунин перебрался в "Реал" из "Зари" 22 июня, подписав 6-летний контракт с испанским клубом.
По информации СМИ, "Реал" заплатил за украинца 9 миллионов евро, однако сумма трансфера может вырасти еще на 3,5 миллиона за счет бонусов.
Источник: 24 Канал
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