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      Андрей Лунину запретили играть в двух матчах "Леганеса"

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      Андрей Лунину запретили играть в двух матчах "Леганеса"

      Украинский вратарь Андрей Лунин снова не сможет сыграть за испанский "Леганес", где он выступает на правах аренды.

      В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по результатам которого "Леганес" встретится с мадридским "Реалом".

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      Официальный сайт "Леганеса" сообщил, что вратарь сборной Украины не сможет принять участие в двух матчах, поскольку принадлежит "Реалу". По условиям контракта украинцу запрещено выступать против мадридского клуба.

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      В этом сезоне Андрей Лунин провел в составе "Леганес" четыре матча, в которых пропустил два мяча.

      Напомним, что Андрей вышел в стартовом составе "Леганес" на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

      Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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