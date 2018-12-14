Андрей Лунину запретили играть в двух матчах "Леганеса"

Украинский вратарь Андрей Лунин снова не сможет сыграть за испанский "Леганес", где он выступает на правах аренды.

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по результатам которого "Леганес" встретится с мадридским "Реалом".

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Официальный сайт "Леганеса" сообщил, что вратарь сборной Украины не сможет принять участие в двух матчах, поскольку принадлежит "Реалу". По условиям контракта украинцу запрещено выступать против мадридского клуба.

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В этом сезоне Андрей Лунин провел в составе "Леганес" четыре матча, в которых пропустил два мяча.

Напомним, что Андрей вышел в стартовом составе "Леганес" на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.