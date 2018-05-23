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Андрей Макаревич бесплатно выступит в Киеве с "Машиной времени"

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Группа
Группа "Машина времени" / Фото из свободных источников

Андрей Макаревич, фронтмен легендарной группы "Машина времени" заявил, что выступит в Киеве.

Коллектив даст концерт на фестивале MotoOpenFest, который состоится 16 и 17 июня на территории парка "Муромец" и развлекательного комплекса Х-парк.

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Андрей Макаревич

В программе много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилеров и многое другое.

"Машина времени" сыграет свои хиты 16 июня. В этот день на фестивале также сыграет белорусская группа "Дай дарогу!" и украинские группы Kozak System и W. H. I. T. E.

Программу второго дня фестиваля организаторы пока не раскрывают.

Заметим, что вход на MotoOpenFest будет свободен.

Стоит добавить, что в марте 2018 года Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное, а российская власть открыла "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Кто такой Андрей Макаревич?>Советский и российский музыкант, певец, композитор, бард, автор текстов песен, продюсер и телеведущий. Лидер легендарной советской и российской группы "Машина времени".

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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