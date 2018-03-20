Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани

Украинский олимпиец из Тернопольской области, который сделал сани для выступлений в Пхёнчхане собственными руками, рассказал, почему украинская сборная по санному спорту разделена на два лагеря, о тренерах, которые не способны даже на передачу информации о прохождении трассы, заработках простого украинского спортсмена и разнице между российскими и корейскими Играми.

Андрей, во время включений из Пхёнчхана представители саночной сборной Украины Александр Оболончик, Елена Шхумова говорили, что команда разделена на два лагеря. Что они имели в виду?

С Шхумовой все и началось. Елена получила олимпийскую лицензию. Но лицензии в нашем виде спорта не именные. Государство может выбирать, кого отправлять на Олимпиаду, среди спортсменов, выполнивших квоту, то есть набравших определенное количество очков. Международная Федерация за счет квотных мест может подтянуть один экипаж. На тот момент лицензии не имела наша двойка. Поэтому Шхумова получила лицензию и себе, и двойке. Но в последний момент тренеры решили Лену на Олимпиаду не брать. Мол, она нестабильна, постоянно падает. Поэтому по единственной женской квоте поедет слабая, но стабильная (Елена Стецкив – "24"). Однако Шхумовой об этом открыто никто не говорил, с ней поступили подло.

В первой части интервью с Андреем Мандзием читайте о бунте саночников на Олимпиаде-2018 и его эффекте в Украине, небрежности тренеров и стоимости выступлений в этом виде спорта. Подробнее: Реакция министерства на наши проблемы шокировала, – украинский спортсмен-саночник

Это был первый фактор. Раскол усугубился после того, как таким же волевым решением вместо сильнейшей двойки Оболончик/Захаркив решили отправили младших спортсменов, которые не выиграли у Александра и Романа ни разу, в частности во время старта на олимпийской трассе в Пхёнчхане. Это при условии, что накануне тренеры нам сказали, что на Олимпиаду поедут те, кто будет сильнее в корейском желобе. Там сильнее были и Шхумова, и Оболончик с Захаркивым. Но тренеры забыли о своих словах. В итоге, в случае с двойками сошлись на том, что участников Олимпиады определят первые в новом году этапы Кубка мира. При этом у Оболончика с Захаркивым забрали новые сани и отдали их конкурентам – Роману Радченко и Оресту Соботе. Саша с Романом вынуждены были соревноваться на стареньких санях, но победили конкурентов даже при этом. Они просто не доезжали до финиша – бились, падали, ехали "боком-раком".

Украинские саночники на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане

Микроклимат в команде был действительно ужасным

Правильно ли считать, что причина такого отношения заключается в том, что Орест Собота – сын бывшего президента Федерации санного спорта?

Да. Ничего не буду утверждать наверняка, но незадолго до всех этих событий тренеры сборной встречались с экс-президентом в Канаде. Возможно, Оболончик с Захаркивым второго шанса не получили бы вообще, но их позицию отстояли тренеры и функционеры с Тернопольщины, которые представляют Александра. Так или иначе, забирать сани – это нонсенс. Такого нет нигде в мире. Сани обкатываются минимум сезон.

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Микроклимат в команде был действительно ужасным. Поддержки от тренеров мы не чувствовали никакой. Когда ехал плохо, на финише с тобой разговаривали так, словно провалился умышленно.

Не устраивало меня и само качество тренировок. Приходишь в спортзал, а тебе говорят: "Знаешь, что делать? Иди делай". Это слова главного тренера сборной (Тараса Гарцула – "24"). И так на протяжении всего месяца тренировочных сборов в Кременце, в течение всего лета. Примерный план по электронной почте составляли с моим личным тренером Василием Казьмируком, который находился в Кременце. Ему не хватает опыта, но даже при этом пользы было больше, чем от руководства сборной.

Украинская команда саночников на Олимпиаде-2018, по словам Мандзия, была обделена тренерским вниманием, во время неудачных выступлений со спортсменами разговаривали пренебрежительно

На самой Олимпиаде информацию по прохождению трассы тренеры давали, но мне ее было недостаточно. Я не мог понять, что они имеют в виду. Хорошо, хоть на планшеты снимали. При просмотре получал нужную информацию сам. Мне понравилось, как о нынешнем тренерском штабе сказала Наталья Якушенко:

После 2011-го, когда я закончила карьеру, на престол взошли Гарцула и Вахрушев. Они даже не мастера спорта, даже не прожили спортивную жизнь. Теперь они стали великими тренерами.

Во время недавних слушаний в Министерстве молодежи и спорта возможные изменения на тренерском мостике обсуждались?

На данный момент нет. Тренеров должны заслушать отдельно, 29 марта.

Андрей, давайте поговорим именно о вас. Вернемся к истории, которая сделала вас знаменитым не только в Украине – о санях, собственноручно сделанных в гараже. Откуда такие таланты?

Первое мое образование – механик. Если точнее, то в лесо-техническом колледже учился по специальности "Эксплуатация и ремонт оборудования лесного комплекса". Впрочем, это азы. Изготавливать сани меня научил тренер Якушенко и Лудан Валентин Папировий. Он изготавливал одни из самых быстрых саней в мире. Недаром Лилия Лудан была дважды шестой на Олимпиадах, а Наталья Якушенко – бронзовым призером чемпионата мира. Жаль, конечно, что опыт Валентина Семеновича сейчас нашей командой не используется. Но ничего не поделаешь. Когда пришли львовские тренеры, Папировий ушел.

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А у вас было опасение остаться вне спорта?

Смотрел на вещи реалистично. Встреча с министром приятно удивила. До этого уже были мысли, чтобы завершать карьеру и ехать работать за границу. В Украине зарабатывать сложно. А за границей трудно найти работу в спорте. Хотя на сайте Международной федерации санного спорта и есть раздел "job". Там сообщается, что в поисках тренера находятся канадская и французская сборные. Но и требования там соответствующие.

Какими языками, кроме украинского владеете?

Английским.

Выходишь в Сочи на парковку – там грязь, везде недострои

Сейчас санный спорт – ваш единственный заработок?

Да. На другое не хватает времени. Оклад члена национальной сборной сейчас составляет 6500-7000 гривен. В зимний период во время выездов выделяют суточные. Правда, этой зимой я в олимпийскую программу не попал, а потому на отдельных этапах Кубка мира питался за собственные деньги. Впрочем, благодаря тому, что получил олимпийскую лицензию, национальная Федерация пообещала вернуть расходы на суточные и питание. Также после Олимпиады выделили ежемесячную стипендию размером 3000 гривен от Тернопольской области.

Олимпиады – это лучшее, что было в жизни?

В спортивном – точно. С Играми не сравнится ни один чемпионат мира или Европы. Где бы он ни происходил. Атмосфера другая, настроение постоянно приподнятое. Единственный относительный недостаток Пхёнчхана – там было слишком холодно, около -20. Знакомый итальянец метко охарактеризовал эти Игры не зимними, а полярными. Учтите также, что олимпийские объекты расположены недалеко от моря. В сочетании с морским ветром холод было переносить еще тяжелее. Но это мелочи.

Когда возникало свободное время, никуда не ездил, гулял по территории Олимпийской деревни. Она довольно просторная. Кроме того, можно было развлечься в игровом зале. Также для спортсменов были оборудованы массажные кресла. В любое время можно было посетить массаж, позаниматься в тренажерном зале. Кстати, залы для нас – тоже экзотика. Во время собрания имеем доступ к ним только когда тренируемся в Латвии. Да и то только потому, что живем в спортинтернате. Форму поддерживали пробежками и отжиманиями на улице.

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Из соревнований по другим видам спорта в Пхёнчхане сумел вырваться только на скелетон, чтобы поддержать Влада Гераскевича. Времени на это почти не было. Собственно, с представителями других видов спорта пересекались редко даже в поселке. Наше жилье представляло собой нечто вроде трехкомнатной квартиры. В одной жили мы с Дукачем, во второй – тренеры, в третий – ребята из двойки. Так мы между собой в основном и общались. Могли по дороге в столовую встретить, скажем, Виту Семеренко. Пока шли, немного разговаривали.

Должен сказать, что к этой Олимпиаде в Украине была чрезвычайно большое внимание. Чувствовал, что за нами следит вся страна. Это вдохновляет. Перед Сочи-2014, во время и после тех Игр какого ажиотажа вокруг нас вообще не было. Дал одно или два интервью. Все. Специально заметил, что это не только к саночникам было такое небольшое внимание. Но это понятно. У нас была Революция, людям было не до спорта.

И вообще в Корее мне понравилось больше. Там был порядок. Выходишь в Сочи на парковку – там грязь, постоянно виднелись недострои. В Пхёнчхане с инфраструктурой все было идеально.



Инфраструктура Олимпийских игр в Сочи откровенно "хромала". Грязь и недострои создавали неприятный антураж, рассказывает Мандзий

Во время сочинской Олимпиады был пик революционных событий на Майдане в Киеве. Горнолыжница Богдана Мацецкая даже снялась в знак протеста с соревнований.

Я об этом не знал. Помню, постоянно был в Сочи на нервах. Все сидели в телефонах, в компьютерах, следили за тем, что происходит дома. Я особенно беспокоился за соседа, дядю Колю. Знал, что он там, на Майдане. Кстати, в 2015-м, когда начинал заниматься своими санями, дядя Коля, плотник по специальности, мне очень помог. Пока не пошел вместе со своим младшим сыном добровольцами на войну. В прошлом году мне помогал разрабатывать сани уже старший сын дяди Коли, тоже плотник.

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