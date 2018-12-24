Андрей Пятов назвал лучший гол "Шахтера" в 2018 году: видео

34-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов назвал лучший гол 2018 года в исполнении "горняков".

Пятов считает гол Виктора Коваленко в ворота "Динамо" лучшим в исполнении "горняков" в 2018 году.

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Я хочу, чтобы болельщики выбрали лучший забитый мяч, потому что для меня каждый из них по-своему хорош и важен, ведь это результат командной работы. Хотя все-таки назову Витю Коваленко. И по красоте, и по важности его гол в ворота "Динамо" был просто фантастическим,

– сказал Пятов.

Напомним, в поединке 14-го тура УПЛ "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Победный мяч "горняков" в компенсированное арбитром время забил 22-летний украинский хавбек Виктор Коваленко.

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