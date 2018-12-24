22:25
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, сегодня
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Андрей Пятов назвал лучший гол "Шахтера" в 2018 году: видео

      30 Читати новину українською
      Андрей Пятов
      Андрей Пятов

      34-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов назвал лучший гол 2018 года в исполнении "горняков".

      Пятов считает гол Виктора Коваленко в ворота "Динамо" лучшим в исполнении "горняков" в 2018 году.

      Читайте также: Скандальный защитник снова может вернуться в киевское "Динамо"

      Я хочу, чтобы болельщики выбрали лучший забитый мяч, потому что для меня каждый из них по-своему хорош и важен, ведь это результат командной работы. Хотя все-таки назову Витю Коваленко. И по красоте, и по важности его гол в ворота "Динамо" был просто фантастическим,
      – сказал Пятов.

      Напомним, в поединке 14-го тура УПЛ "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Победный мяч "горняков" в компенсированное арбитром время забил 22-летний украинский хавбек Виктор Коваленко.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      сегодня , 22:00 Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      70
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      сегодня , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 80
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      сегодня , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 736
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      сегодня , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 653
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккей: Юси Йокинен перешел в "Питтсбург"
       4 апреля 2013 , 09:46
      Сочи 2014: расписание соревнований на 8 февраля
       8 февраля 2014 , 08:30
      Форналик больше не тренер сборной Польши
       16 октября 2013 , 15:36
      "Днепр" не будет играть на "Арене Львов" из-за высокой арендной платы
       6 июля 2014 , 13:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук