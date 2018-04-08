Андрей Садовый поздравил украинцев с Пасхой
Лидер "Объединения "Самопомич" и городской председатель Львова Андрей Садовый поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.
Лидер "Объединения "Самопомич" в своем поздравлении пожелал украинцам надежды, любви и света.
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"Дни Пасхи особенные. Так хотелось, чтобы мы в таком состоянии добра жили всю свою жизнь. Я хочу всем украинцам пожелать надежды, любви и света. Чтобы этот свет, идущий от нашего сердца, был для всех. Христос Воскрес!", – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.
Напомним, что в воскресенье, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Воскресение Иисуса Христа.
Источник: 24 Канал
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