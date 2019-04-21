Андрей Садовый с супругой проголосовали на выборах президента

Мэр Львова Андрей Садовый вместе со своей женой Екатериной проголосовали во втором туре президентских выборов.

На избирательный участок №461949, на ул. Николая Некрасова, 59 (средняя школа "Лидер") они пришли вместе с детьми и собакой.

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Андрей Садовый с семьей проголосовал на выборах

В комментарии журналистам после голосования Андрей Садовый, мэр Львова, отметил, что украинцы должны сами строить свое будущее.



Садовый на выборах: "Я верю в наше будущее"



Садовый не озвучил, за кого голосовал – согласно действующему законодательству

"Я публично озвучил свою позицию по первому туру выборов. По второму туру выборов я не озвучивал свою позицию публично, не хочу входить в противоречие с действующим законодательством. Но я верю. Я верю в Украину. Я буду защищать Украину, все мы вместе будем защищать. Это наш выбор. Мы верим в завтрашний день. Я реалист. И какое мы будущее построим, такое будем иметь, громкое, чтобы нам не мешали. Очень хорошо иметь власть, которая не мешает людям, а которая способствует, чтобы люди могли раскрыться, раскрыть свой потенциал, быть успешными, быть счастливыми", – сказал Андрей Садовый.

Как Садовый голосовал во втором туре: смотрите видео

Напомним, что 21 апреля с 08:00 в Украине продолжается второй тур голосования за будущего президента. Голосование закончится в 20:00, после чего участки закроются и начнется подсчет голосов.