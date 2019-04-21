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      Андрей Садовый с супругой проголосовали на выборах президента

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      Андрей Садовый с женой пришли на участок
      Андрей Садовый с женой пришли на участок / facebook.com/andriy.sadovyi

      Мэр Львова Андрей Садовый вместе со своей женой Екатериной проголосовали во втором туре президентских выборов.

      На избирательный участок №461949, на ул. Николая Некрасова, 59 (средняя школа "Лидер") они пришли вместе с детьми и собакой.

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

      Садовий вибори
      Андрей Садовый с семьей проголосовал на выборах

      В комментарии журналистам после голосования Андрей Садовый, мэр Львова, отметил, что украинцы должны сами строить свое будущее.


      Садовый на выборах: "Я верю в наше будущее"


      Садовый не озвучил, за кого голосовал – согласно действующему законодательству

      "Я публично озвучил свою позицию по первому туру выборов. По второму туру выборов я не озвучивал свою позицию публично, не хочу входить в противоречие с действующим законодательством. Но я верю. Я верю в Украину. Я буду защищать Украину, все мы вместе будем защищать. Это наш выбор. Мы верим в завтрашний день. Я реалист. И какое мы будущее построим, такое будем иметь, громкое, чтобы нам не мешали. Очень хорошо иметь власть, которая не мешает людям, а которая способствует, чтобы люди могли раскрыться, раскрыть свой потенциал, быть успешными, быть счастливыми", – сказал Андрей Садовый.

      Как Садовый голосовал во втором туре: смотрите видео

       

      Напомним, что 21 апреля с 08:00 в Украине продолжается второй тур голосования за будущего президента. Голосование закончится в 20:00, после чего участки закроются и начнется подсчет голосов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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