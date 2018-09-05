13:49
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Андрей Шевченко – самый дорогой игрок в истории чемпионата Англии

136 Читати новину українською
Шевченко стал самым дорогим игроком АПЛ
Шевченко стал самым дорогим игроком АПЛ

Издание Totally Money сделало подсчет трансферной стоимости футболистов, выступающих в составе клубов английской Премьер-лиги. Главной особенностью является наличие данных по ценам на текущий период.

В результате самым дорогим игроком чемпионата Англии является бывший форвард "Челси" украинец Андрей Шевченко. За его переход "синие" заплатили летом 2006-го 29,4 миллиона фунтов. Но если учесть инфляцию цен за двенадцатилетний период, то текущая трансферная стоимость Шевченко составила бы 144,4 миллиона фунтов, пишет SportArena.

Читайте также: Топ европейских клубов, которые больше всех потратили на трансферы за последние 8 лет

Что касается десятки самых дорогих футболистов, то среди действующих игроков АПЛ в нее вошел бы только хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. За переход француза "красные дьяволы" заплатили 86 миллионов фунтов, что в переводе на текущие цены составило бы 117,7 миллиона.

Топ самых дорогих игроков АПЛ / SportArena

Наибольшее представительство в перечне у "МЮ" – 5 футболистов, 4 игрока вошли в десятку в качестве трансферов "Челси", а вот переход форварда Алана Ширера из "Блэкберна" в "Ньюкасл" оказался на 2 строчке в списке самых дорогих.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
Дайджест: "Магистерская" для "Динамо", "Металлист" во Львов без Маркевича
 28 октября 2013 , 11:31
Определился соперник "Черноморца" в Лиге Европы
 24 июля 2014 , 18:48
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук