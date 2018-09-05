Андрей Шевченко – самый дорогой игрок в истории чемпионата Англии

Издание Totally Money сделало подсчет трансферной стоимости футболистов, выступающих в составе клубов английской Премьер-лиги. Главной особенностью является наличие данных по ценам на текущий период.

В результате самым дорогим игроком чемпионата Англии является бывший форвард "Челси" украинец Андрей Шевченко. За его переход "синие" заплатили летом 2006-го 29,4 миллиона фунтов. Но если учесть инфляцию цен за двенадцатилетний период, то текущая трансферная стоимость Шевченко составила бы 144,4 миллиона фунтов, пишет SportArena.

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Что касается десятки самых дорогих футболистов, то среди действующих игроков АПЛ в нее вошел бы только хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. За переход француза "красные дьяволы" заплатили 86 миллионов фунтов, что в переводе на текущие цены составило бы 117,7 миллиона.

Топ самых дорогих игроков АПЛ / SportArena

Наибольшее представительство в перечне у "МЮ" – 5 футболистов, 4 игрока вошли в десятку в качестве трансферов "Челси", а вот переход форварда Алана Ширера из "Блэкберна" в "Ньюкасл" оказался на 2 строчке в списке самых дорогих.

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