Андрей Шевченко назвал самый памятный финал Кубка Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой матч финала Кубка Украины является для него самым памятным в карьере.

По словам Андрея Шевченко, это финал кубка Украины в 1999 году, когда играли киевское "Динамо" и львовские "Карпаты".

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"Это было в 1999 году – перед моим переходом в "Милан". "Динамо" обыграло "Карпаты" со счетом 3:0, а мне удалось забить два мяча. В те годы финальные матчи традиционно проводились в День города, поэтому для меня они, конечно, всегда были памятными. А тогда, в 99-м, я на какое-то время, по сути, прощался со своими болельщиками", – рассказал Шевченко в комментарии "Команда №1".

Напомним, 9 мая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины на "Днепр Арена". Это будет десятое очное противостояние в финале между киевским и донецким клубом. В целом же "динамовцы" и "горняки" имеют по 11 Кубков Украины.