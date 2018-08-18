Андрей Шевченко впервые появился на итальянском телевидении в качестве ведущего: видео

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дебютировал на итальянском спортивном телевидении в качестве футбольного эскперта.

Экс-форвард "Милана" работал на поединке "Лацио" – "Наполи". Компанию Шевченко составила журналистка телеканала.

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Отметим, что Шевченко подписал контракт с телеканалом DAZN Italia и теперь будет анализировать матчи Серии А.



Напомним, недавно ФФУ продлила контракт с тренером до 31 июля 2020 года и поставила задачу выйти на чемпионат Европы.

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