Андрей Шевченко впервые появился на итальянском телевидении в качестве ведущего: видео
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дебютировал на итальянском спортивном телевидении в качестве футбольного эскперта.
Экс-форвард "Милана" работал на поединке "Лацио" – "Наполи". Компанию Шевченко составила журналистка телеканала.
Читайте также: Как Шевченко не забил гол в ворота Кличко: видео
Отметим, что Шевченко подписал контракт с телеканалом DAZN Italia и теперь будет анализировать матчи Серии А.
Напомним, недавно ФФУ продлила контракт с тренером до 31 июля 2020 года и поставила задачу выйти на чемпионат Европы.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сборная Украины заняла 8 место на чемпионате мира по биатлону9 марта 2012 , 23:36
Энди Маррей отказался продолжать теннисные соревнования в Торонто10 августа 2012 , 11:33
Дортмундская "Боруссия" потеряла еще трех ведущих хавбеков8 октября 2013 , 08:27
"Атлетико" не будет покупать Сосу22 июня 2014 , 16:29