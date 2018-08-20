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Андрей Шевченко вызвал 8 легионеров в сборную Украины перед Лигой Наций

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах. Еще двое легионеров попали в резервный список сборной.

В восьмерке вызванных – Андрей Лунин ( "Реал"), Евгений Коноплянка ( "Шальке"), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ( "Генк"), Роман Яремчук ( " Гент "), Евгений Хачериди (ПАОК) и Евгений Макаренко (" Андерлехт "), пишет сайт Федерации футбола Украины.

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В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев ( "Акхисар Беледиеспор") и защитник Василий Кравец ("Луго").

Отметим, что исполнители из "резерва" могут попасть в основной список сборной в случае повреждения одного из игроков "основы" или в случае демонстрации резервистами исключительных игровых качеств в матчах, которые будут  предшествовать сбору.

Напомним, что согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

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Теги: Новости спорта Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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