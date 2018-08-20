Андрей Шевченко вызвал 8 легионеров в сборную Украины перед Лигой Наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах. Еще двое легионеров попали в резервный список сборной.

В восьмерке вызванных – Андрей Лунин ( "Реал"), Евгений Коноплянка ( "Шальке"), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ( "Генк"), Роман Яремчук ( " Гент "), Евгений Хачериди (ПАОК) и Евгений Макаренко (" Андерлехт "), пишет сайт Федерации футбола Украины.

Читайте также: Форварда сборной Украины выгнали с поля после позорного поступка в чемпионате Турции: видео

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев ( "Акхисар Беледиеспор") и защитник Василий Кравец ("Луго").

Отметим, что исполнители из "резерва" могут попасть в основной список сборной в случае повреждения одного из игроков "основы" или в случае демонстрации резервистами исключительных игровых качеств в матчах, которые будут предшествовать сбору.

Напомним, что согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24