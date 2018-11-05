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      Андрей Шевченко вызвал новичков в сборную Украины: имена

      78 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко

      Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в ближайшем сборе 23 футболистов.

      К девяти игрокам из иностранных чемпионатов, которых руководитель назвал ранее, добавились исполнители, выступающие в отечественной Премьер-лиге. Еще пятерых футболистов внесли в резервный список главной команды – они могут получить приглашение на сбор позже.

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      Привлекает внимание первый вызов в национальную команду 19-летнего динамовца Виталия Миколенко, ранее представлявшего Украину в 16-ти матчах за сборные младших возрастных групп, в том числе и за "молодежку". Уверенной игрой за клуб на национальном и международном уровне новичок привлек внимание тренеров первой сборной.

      Еще двое молодых футболистов пока находятся в статусе потенциальных дебютантов. Игроки атаки, 21-летний Марьян Швед и 22-летний Андрей Борячук, также защищали "сине-желтые" цвета на юношеском и молодежном уровне, не раз отличаясь забитыми мячами.

      Впервые получил вызов от нынешнего тренерского штаба и 25-летний Сергей Болбат, на счету которого, правда, уже есть один матч за национальную команду. 22 мая 2014 года Болбат вышел на замену в товарищеском поединке против Нигера, в котором отдал голевую передачу.

      Стоит отметить возвращение в состав главной команды страны молодых и талантливых Виктора Коваленко и Николая Шапаренко. Оба в последний раз играли за сборную летом этого года – в товарищеском матче с Албанией. Для 22-летнего Коваленко та игра стала 18-й, а для 20-летнего ныне Шапаренко – второй в футболке национальной команды.

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      Состав сборной Украины

      Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).

      Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Василий Кравец ( "Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

      Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк" Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

      Нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

      Резерв национальной команды: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – "Динамо"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Андрей Борячук ("Мариуполь"), Марьян Швед ("Карпаты").

      Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Лига наций
      Источник: 24 Канал
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