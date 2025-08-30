Вечером 30 августа правоохранители провели брифинг по убийству Андрея Парубия. Они рассказали, из какого оружия стреляли в политика, передает 24 Канал.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия. Только это я могу вам отметить,

– ответил руководитель Львовской облпрокуратуры Николай Мерет на вопросы журналистов.

Также в полиции заявили, что сейчас изучают вопрос о том, угрожали ли Парубию и были ли у самого политика подозрения.

Пока лицо стрелка не установлено, равно как и его навыки стрельбы. Неизвестно – был ли он любителем или профессионалом.

У прокуратуры нет сведений или связано убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Парубия. Среди ряда рассматриваемых версий, в частности, есть политический мотив и вероятная причастность России.