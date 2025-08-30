Укр Рус
30 августа, 17:52
Из какого оружия убили Андрея Парубия: в полиции дали ответ

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Андрей Парубий был убит в Франковском районе Львова.
  • В прокуратуре рассказали, из какого оружия стреляли в политика.

30 августа во Львове был застрелен Андрей Парубий. В полиции рассказали, из какого оружия было совершено нападение на бывшего спикера Верховной Рады.

Вечером 30 августа правоохранители провели брифинг по убийству Андрея Парубия. Они рассказали, из какого оружия стреляли в политика, передает 24 Канал.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия. Только это я могу вам отметить, 
– ответил руководитель Львовской облпрокуратуры Николай Мерет на вопросы журналистов.

Также в полиции заявили, что сейчас изучают вопрос о том, угрожали ли Парубию и были ли у самого политика подозрения.

Пока лицо стрелка не установлено, равно как и его навыки стрельбы. Неизвестно – был ли он любителем или профессионалом.

У прокуратуры нет сведений или связано убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Парубия. Среди ряда рассматриваемых версий, в частности, есть политический мотив и вероятная причастность России.

  • Напомним, что бывшего спикера Верховной Рады убили около полудня
  • В сети распространили видео с камеры слежения. На ней видно, что вероятный убийца выжидает на жертву на дороге рядом с мопедом. На голове у злоумышленника одет шлем. Он был одет как курьер службы доставки Glovo.
  • В какой-то момент политик проходит мимо преступника, разговаривая по телефону. Убийца следует за ним, а затем убегает.
  • В СМИ пишут, что у Андрея Парубия было произведено 8 выстрелов. Он скончался на месте, не дождавшись приезда медиков.