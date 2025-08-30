В сети распространили видео момента убийства политика. На нем видно, как вероятный нападавший выжидает Парубия возле проезжей части дороги, притаившись за автомобилем, передает 24 Канал.

Далее можно увидеть, как государственный деятель со спортивной сумкой проходит мимо. В руке он держит телефон. Убийца выходит из укрытия и осуществляет выстрелы.

Журналист Андрей Дрозда предположил, что злоумышленник хорошо изучил маршрут, по которому ходил политик.

Судя по видео момента убийства, Парубий идет сам со спортивной сумкой. Возможно, с утренней тренировки. Рядом на соседней улице есть спортивный зал. То есть киллер изучил этот маршрут из зала домой, а дальше ждал,

– написал Дрозда.

Подруга семьи Парубия , волонтер Наталья Шелестак рассказала для ТСН, что политик направлялся в спортивный зал. "Планировал там позаниматься и вернуться домой", – добавила женщина.

По ее словам, Андрей Парубий в последнее время находился во Львове и занимался здоровьем своей семьи.

Между тем правоохранители заявили, что изучают маршрут Парубия в день убийства и предыдущие дни.

