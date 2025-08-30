Киллер хорошо изучил этот маршрут: куда шел Андрей Парубий в день убийства
- Андрей Парубий был застрелен 30 августа на улице Академика Ефремова во Львове, когда направлялся в спортивный зал.
- Считается, что убийца хорошо изучил маршрут Парубия, поскольку ждал его возле проезжей части дороги и произвел выстрелы, когда тот проходил мимо.
30 августа на улице Академика Ефремова во Львове был застрелен Андрей Парубий. Есть основания полагать, что убийца хорошо изучил маршрут своей жертвы.
В сети распространили видео момента убийства политика. На нем видно, как вероятный нападавший выжидает Парубия возле проезжей части дороги, притаившись за автомобилем, передает 24 Канал.
Смотрите также В полиции описали личность, которая, вероятно, убила Андрея Парубия
Что известно о деталях убийства Андрея Парубия?
Далее можно увидеть, как государственный деятель со спортивной сумкой проходит мимо. В руке он держит телефон. Убийца выходит из укрытия и осуществляет выстрелы.
Журналист Андрей Дрозда предположил, что злоумышленник хорошо изучил маршрут, по которому ходил политик.
Судя по видео момента убийства, Парубий идет сам со спортивной сумкой. Возможно, с утренней тренировки. Рядом на соседней улице есть спортивный зал. То есть киллер изучил этот маршрут из зала домой, а дальше ждал,
– написал Дрозда.
Подруга семьи Парубия , волонтер Наталья Шелестак рассказала для ТСН, что политик направлялся в спортивный зал. "Планировал там позаниматься и вернуться домой", – добавила женщина.
По ее словам, Андрей Парубий в последнее время находился во Львове и занимался здоровьем своей семьи.
Между тем правоохранители заявили, что изучают маршрут Парубия в день убийства и предыдущие дни.
Что известно о гибели Андрея Парубия?
- Вероятный убийца был одет как курьер службы доставки Glovo.
- Владимир Зеленский назвал убийство "тщательно спланированным".
- Во Львове объявили спецоперацию "Сирена" для того, чтобы задержать преступника.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал на трагедию. Разведчик отметил, что Андрей Парубий был государственником, патриотом, бескомпромиссным борцом за независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры.