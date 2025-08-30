Правоохранители провели брифинг по убийству Парубия. Они рассказали, как выглядел вероятный убийца политика, передает 24 Канал.

Смотрите также Из какого оружия убили Андрея Парубия: в полиции дали ответ

Кто мог убить Андрея Парубия?

Мы устанавливаем личность, которая была в шлеме и имела внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo – 24 Канал), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления,

– сказал руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский.

Правоохранители добавили, что информацию, которая является важной для досудебного расследования, не могут распространять, ведь это может помочь преступнику – он будет знать о направлениях движения по документированию этого преступления.

Ранее в Glovo прокомментировали произошедшее. Там заявили, что глубоко шокированы жестоким убийством государственного деятеля Андрея Парубия и готовы содействовать правоохранительным органам в расследовании.

Что известно о резонансном убийстве Андрея Парубия?