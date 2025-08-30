Правоохранители провели брифинг по убийству Парубия. Они рассказали, как выглядел вероятный убийца политика, передает 24 Канал.

Кто мог убить Андрея Парубия?

Мы устанавливаем личность, которая была в шлеме и имела внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo – 24 Канал), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления,
– сказал руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский.

Правоохранители добавили, что информацию, которая является важной для досудебного расследования, не могут распространять, ведь это может помочь преступнику – он будет знать о направлениях движения по документированию этого преступления.

Ранее в Glovo прокомментировали произошедшее. Там заявили, что глубоко шокированы жестоким убийством государственного деятеля Андрея Парубия и готовы содействовать правоохранительным органам в расследовании.

Что известно о резонансном убийстве Андрея Парубия?

  • В полдень в полиции Львова сообщили, что в одном из районов города произошла стрельба, в ходе которой был убит известный политический и общественный деятель.
  • Позже имя погибшего обнародовали. Это бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
  • В сети появилось видео момента убийства политика. На нем видно, что вероятный злоумышленник в упор расстрелял жертву, а затем скрылся с места преступления. На голове у него был шлем, а в руке держал сумку Glovo.
  • Предварительно, в политике было произведено 8 выстрелов.
  • Владимир Зеленский назвал убийство Парубия тщательно спланированным.