Около полудня 30 августа был застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Преступление произошло во Франковском районе города Львова.

Правоохранители провели брифинг по убийству Парубия. Они рассказали, как выглядел вероятный убийца политика, передает 24 Канал.

Кто мог убить Андрея Парубия?

Мы устанавливаем личность, которая была в шлеме и имела внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo – 24 Канал), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления,

– сказал руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский.

Правоохранители добавили, что информацию, которая является важной для досудебного расследования, не могут распространять, ведь это может помочь преступнику – он будет знать о направлениях движения по документированию этого преступления.

Ранее в Glovo прокомментировали произошедшее. Там заявили, что глубоко шокированы жестоким убийством государственного деятеля Андрея Парубия и готовы содействовать правоохранительным органам в расследовании.

Что известно о резонансном убийстве Андрея Парубия?