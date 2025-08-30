Как на убийство Андрея Парубия реагируют украинские политические и общественные деятели – читайте в материале 24 Канала.
Как реагируют на убийство Парубия?
Петр Порошенко рассказал, что Андрей Парубий делал все возможное для создания украинской армии: особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. По словам политика, Парубий также сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. Что точно можно сказать – эти уроды боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей – великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся, 'Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что благодаря Андрею Парубию Украина стала украинской. Вечная память, друг. И спасибо за сделанное, Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для россиян прослойка таких политических фигур как Андрей Парубий является экзистенциальной угрозой. Они это понимают. Дело Майдана не закончено, Во Львове убили Андрей Парубий. Верного сына Украины! Явное заказное убийство политического деятеля. Светлая память, искренние соболезнования семье и близким, коллегам, К сожалению, это правда. Наша команда в шоке. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу, Народный депутат добавила, что партия "Европейская Солидарность" требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства Стефанчук напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память, Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Это глубокая потеря для страны. Должны как можно быстрее выяснить обстоятельства гибели и наказать всех виновных, По словам мэра Львова, самое важное – чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Садовый объяснил, что речь идет о вопросах безопасности в воюющей стране. Он также призвал журналистов отнестись с пониманием и не обращаться за дополнительными комментариями. Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Служба безопасности должна найти, задержать и наказать исполнителей. По его словам, заказчики в Кремле будут наказаны на трибунале после победы. Во Львове убит Проводник, Великого Учителя, Коменданта Самооборона Майдана, настоящего Характерника и Воина Андрея Парубия, Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким, По словам Зеленского, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.
