Ужасное известие: как реагируют на убийство Андрея Парубия во Львове политики и деятели
В субботу, 30 августа, во Франковском районе Львова застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Политик скончался на месте от полученных травм.
Как на убийство Андрея Парубия реагируют украинские политические и общественные деятели – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Убийство Парубия: на месте найдено 7 гильз, стрелок предварительно был в виде курьера, – СМИ
Как реагируют на убийство Парубия?
Нардеп Николай Княжицкий рассказал, что Андрей Парубий активно работал в Комитете обороны. По его словам, политика было убито, поскольку это российская месть за его позицию. Руководство Верховной Рады, народные депутаты, Аппарат и его работники выразили соболезнования в связи с жестоким убийством Андрея Парубия. Там рассказали, что в 2016 – 2019 годах Парубий работал над укреплением институциональности Верховной Рады и развитием партнерства с демократическим миром. Политик также всегда оставался принципиальным защитником суверенитета и свободы Украины. Светлая память об Андрее Парубие – патриоте и государственнике – навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал, Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что за время своей карьеры он имел возможность общаться со многими политиками. По его словам, одним из лучших из них был Андрей Парубий. Я видел его во многих ситуациях и в каждой он был прекрасным примером принципиальности и государственности. И мудрости, за которой мы очень часто до сих пор подходили в зале, Тимур Ткаченко заявил, что убийство Андрея Парубия – это потеря, в которой заинтересован российский враг. Андрей неразрывно был связан с Киевом. Как секретарь СНБО в тяжелые месяцы начала российской агрессии 2014 года. Как парламентарий, как Председатель Верховной Рады Украины. Как один из публичных лидеров политического крыла во время Революции Достоинства – выдающегося чина в защиту нашей свободы, По словам Ткаченко, когда россияне убивают тех, кто развивал и укреплял наше государство, мы не имеем права просто пройти мимо этих событий. Виталий Кличко заявил, что сейчас все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. По словам мэра Киева, для этого им нужно оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела. Украинское общество должно быть объединенным как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны, Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Андрей Парубий был патриотом и государственником, который сделал огромный вклад в защиту свободы, независимости и суверенитета Украины. Человек, чье место по праву в учебнике истории. Абсолютно шокирующее известие. Искренне сочувствую и желаю силы всем близким и родным, коллегам, собратьям, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил соболезнования "по поводу преждевременной смерти" бывшего председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины нескольких созывов Андрея Парубия. По словам чиновника, Парубий был неравнодушным к своей стране, своему народу и теперь останется в истории Украины. Председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко выразила благодарность Андрею Парубию за "годы выгрызания вопросов идентичности", создание межпарламентской Ассамблеи Украина – Молдова – Грузия, за закон о защите языка и декоммунизации, за парламентские слушания по геноциду – Голодомора, а также за поддержку идей деимпериализации врага. Петр Порошенко рассказал, что Андрей Парубий делал все возможное для создания украинской армии: особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. По словам политика, Парубий также сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. Что точно можно сказать – эти уроды боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей – великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся, 'Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что благодаря Андрею Парубию Украина стала украинской. Вечная память, друг. И спасибо за сделанное, Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для россиян прослойка таких политических фигур как Андрей Парубий является экзистенциальной угрозой. Они это понимают. Дело Майдана не закончено, Во Львове убили Андрей Парубий. Верного сына Украины! Явное заказное убийство политического деятеля. Светлая память, искренние соболезнования семье и близким, коллегам, К сожалению, это правда. Наша команда в шоке. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу, Народный депутат добавила, что партия "Европейская Солидарность" требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства Стефанчук напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память, Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Это глубокая потеря для страны. Должны как можно быстрее выяснить обстоятельства гибели и наказать всех виновных, По словам мэра Львова, самое важное – чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Садовый объяснил, что речь идет о вопросах безопасности в воюющей стране. Он также призвал журналистов отнестись с пониманием и не обращаться за дополнительными комментариями. Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Служба безопасности должна найти, задержать и наказать исполнителей. По его словам, заказчики в Кремле будут наказаны на трибунале после победы. Во Львове убит Проводник, Великого Учителя, Коменданта Самооборона Майдана, настоящего Характерника и Воина Андрея Парубия, Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким, По словам Зеленского, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.
Парубий был убит, поскольку это российская месть, – Княжицкий
Появилась реакция Верховной Рады
– говорится в сообщении.
Нардеп Железняк отреагировал на убийство Парубия
– написал Железняк.
Это серьезная потеря для нашего государства, – Ткаченко
– написал начальник КГВА.
Украинское общество должно быть объединенным как никогда, – Кличко
– добавил Кличко.
Андрей Сибига отреагировал на убийство Парубия
– подчеркнул Сибига.
Андрей Парубий останется в истории Украины, – Лубинец
Экс-нардеп Гопко прокомментировала
Петр Порошенко отреагировал на убийство Парубия
– подытожил Порошенко.
Благодаря тебе Украина стала украинской, – Вятрович
– говорится в заметке нардепа.
Спикер ВМС Плетенчук прокомментировал убийство Парубия
– добавил он.
Вице-спикер Елена Кондратюк отреагировала
– написала Кондратюк.
Наши сердца сегодня с Твоей семьей, – Геращенко
– написала Ирина Геращенко.
Руслан Стефанчук выразил соболезнования
– говорится в сообщении.
Свириденко отреагировала на убийство Парубия
– написала она.
Ужасное известие для Львова об убийстве Андрея Парубия, – Садовый
Нардеп Юрчишин прокомментировал убийство
– написал политик.
Владимир Зеленский отреагировал
– написал президент.
Нардеп Николай Княжицкий рассказал, что Андрей Парубий активно работал в Комитете обороны.
По его словам, политика было убито, поскольку это российская месть за его позицию.
Руководство Верховной Рады, народные депутаты, Аппарат и его работники выразили соболезнования в связи с жестоким убийством Андрея Парубия.
Там рассказали, что в 2016 – 2019 годах Парубий работал над укреплением институциональности Верховной Рады и развитием партнерства с демократическим миром. Политик также всегда оставался принципиальным защитником суверенитета и свободы Украины.
Светлая память об Андрее Парубие – патриоте и государственнике – навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал,
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что за время своей карьеры он имел возможность общаться со многими политиками. По его словам, одним из лучших из них был Андрей Парубий.
Я видел его во многих ситуациях и в каждой он был прекрасным примером принципиальности и государственности. И мудрости, за которой мы очень часто до сих пор подходили в зале,
Тимур Ткаченко заявил, что убийство Андрея Парубия – это потеря, в которой заинтересован российский враг.
Андрей неразрывно был связан с Киевом. Как секретарь СНБО в тяжелые месяцы начала российской агрессии 2014 года. Как парламентарий, как Председатель Верховной Рады Украины. Как один из публичных лидеров политического крыла во время Революции Достоинства – выдающегося чина в защиту нашей свободы,
По словам Ткаченко, когда россияне убивают тех, кто развивал и укреплял наше государство, мы не имеем права просто пройти мимо этих событий.
Виталий Кличко заявил, что сейчас все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. По словам мэра Киева, для этого им нужно оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела.
Украинское общество должно быть объединенным как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и подорвать ситуацию внутри страны,
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Андрей Парубий был патриотом и государственником, который сделал огромный вклад в защиту свободы, независимости и суверенитета Украины.
Человек, чье место по праву в учебнике истории. Абсолютно шокирующее известие. Искренне сочувствую и желаю силы всем близким и родным, коллегам, собратьям,
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил соболезнования "по поводу преждевременной смерти" бывшего председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины нескольких созывов Андрея Парубия.
По словам чиновника, Парубий был неравнодушным к своей стране, своему народу и теперь останется в истории Украины.
Председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко выразила благодарность Андрею Парубию за "годы выгрызания вопросов идентичности", создание межпарламентской Ассамблеи Украина – Молдова – Грузия, за закон о защите языка и декоммунизации, за парламентские слушания по геноциду – Голодомора, а также за поддержку идей деимпериализации врага.
Петр Порошенко рассказал, что Андрей Парубий делал все возможное для создания украинской армии: особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана.
По словам политика, Парубий также сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности.
Что точно можно сказать – эти уроды боятся и поэтому убивают настоящих патриотов и сильных людей. Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие Независимости. Андрей – великий Человек и настоящий друг. За это они и мстят, этого и боятся,
'Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что благодаря Андрею Парубию Украина стала украинской.
Вечная память, друг. И спасибо за сделанное,
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для россиян прослойка таких политических фигур как Андрей Парубий является экзистенциальной угрозой.
Они это понимают. Дело Майдана не закончено,
Во Львове убили Андрей Парубий. Верного сына Украины! Явное заказное убийство политического деятеля. Светлая память, искренние соболезнования семье и близким, коллегам,
К сожалению, это правда. Наша команда в шоке. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу,
Народный депутат добавила, что партия "Европейская Солидарность" требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства
Стефанчук напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности.
От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память,
Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Это глубокая потеря для страны. Должны как можно быстрее выяснить обстоятельства гибели и наказать всех виновных,
По словам мэра Львова, самое важное – чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Садовый объяснил, что речь идет о вопросах безопасности в воюющей стране.
Он также призвал журналистов отнестись с пониманием и не обращаться за дополнительными комментариями.
Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Служба безопасности должна найти, задержать и наказать исполнителей. По его словам, заказчики в Кремле будут наказаны на трибунале после победы.
Во Львове убит Проводник, Великого Учителя, Коменданта Самооборона Майдана, настоящего Характерника и Воина Андрея Парубия,
Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове.
Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким,
По словам Зеленского, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.