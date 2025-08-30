В полиции ответили на вопрос, получал ли Парубий угрозы
- Полиция изучает, получал ли Андрей Парубий угрозы перед смертью.
- Рассматриваются различные версии убийства, включая политический мотив и возможную причастность России.
В субботу, 30 августа, посреди улицы во Львове убили нардепа Андрея Парубия. Правоохранители ответили, известно ли им об угрозах, которые потенциально мог получать экс-глава Верховной Рады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг правоохранителей о ходе дела.
Были ли угрозы Парубию?
По словам руководителя Львовской облпрокуратуры Николая Мерета, сейчас полиция изучает и анализирует, получал ли Андрей Парубий угрозы перед смертью.
Кроме того, правоохранители пока не подтвердили информацию СМИ, что полиция вышла на след убийцы. В ГУНП отметили, что преступника не задержали, а на уточняющий вопрос журналистов ответили так:
В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим.
Прокуратура не имеет сведений связано ли убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Парубия. Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.
Что известно об убийстве Парубия?
Андрея Парубия убили во Франковском районе Львова, когда тот направлялся в спортивный зал. Предполагается, что злоумышленник хорошо изучил маршрут, по которому ходил политик.
Как сообщают в сети, стрелок был одет как курьер службы доставки Glovo. Он выпустил в сторону политика 8 пуль, а затем скрылся с места преступления. Парубий скончался на месте от полученных ранений.
Для поиска преступника во Львове введена специальная операция "Сирена". В городе развернули больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, временные неудобства в движении.