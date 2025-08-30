В субботу, 30 августа, посреди улицы во Львове убили нардепа Андрея Парубия. Правоохранители ответили, известно ли им об угрозах, которые потенциально мог получать экс-глава Верховной Рады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг правоохранителей о ходе дела.

Были ли угрозы Парубию?

По словам руководителя Львовской облпрокуратуры Николая Мерета, сейчас полиция изучает и анализирует, получал ли Андрей Парубий угрозы перед смертью.

Кроме того, правоохранители пока не подтвердили информацию СМИ, что полиция вышла на след убийцы. В ГУНП отметили, что преступника не задержали, а на уточняющий вопрос журналистов ответили так:

В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим.

Прокуратура не имеет сведений связано ли убийство украинского языковеда Ирины Фарион с убийством Парубия. Среди ряда версий, которые рассматриваются, в частности есть политический мотив и вероятная причастность России.

Что известно об убийстве Парубия?