В школе, перед которой убили Портнова, рассказали о стрельбе

В Мадриде застрелили чиновника времен Януковича Андрея Портнова. По предварительной информации, это произошло возле школы в элитном районе испанской столицы.

Известно, что убийство случилось в 9:15 утра, тогда в отделение полиции поступил звонок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "El País".

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Что говорят в школе о стрельбе

Утром поступил звонок в полицию о том, что на одной из улиц есть человек с огнестрельным ранением. В это время все ученики школы уже зашли в классы. Полицейские сразу отправились на место происшествия и начали расследование. Впоследствии в мужчине узнали бывшего украинского чиновника Андрея Портнова.

В школе, возле которой произошла стрельба, сообщили, что все находятся в состоянии шока и пытаются составить план действий. Сейчас работники школы не знают, был ли погибший мужчина отцом детей, которые здесь учатся.

"Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция. Инцидент произошел через полчаса после начала занятий в 8:45 утра, поэтому ни дети, ни родители ничего не видели. Сейчас занятия в школе продолжаются, но руководство собирается на совещание, чтобы обсудить, что делать дальше", – сказал в комментарии "El País" работник школы.

К слову, испанские СМИ сообщают, что нападавших могло быть несколько. Киллер, вероятно, уже поджидал Портнова возле школы на мотоцикле. После нескольких выстрелов он сбежал. По предварительной версии, чиновника могли убить из-за долгов.