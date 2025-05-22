В Испании засекретили дело об убийстве Портнова, – СМИ

21 мая утром в Мадриде убили Андрея Портнова. Экс-советника Януковича застрелили возле школы, куда он отвел своих детей.

Национальная полиция Испании разыскивает трех человек, причастных к убийству бывшего украинского политика. Один из них – стрелок, который совершил по меньшей мере 9 выстрелов в спину жертве, после чего сбежал вместе с двумя сообщниками, передает 24 Канал.

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Что известно

Судья, ведущая дело об убийстве Портнова, приняла решение держать детали следствия в тайне. Это подтвердили изданию EFE источники из Высшего суда Мадрида.

Пока розыск преступников продолжается, следователи сосредоточились на анализе видео с камер наблюдения вблизи, в частности с университетской резиденции напротив школы, которые могут сыграть ключевую роль в установлении автомобиля, на котором скрылись нападавшие.

По состоянию на утро 22 мая судмедэксперты начали вскрытие тела Портнова, предварительное заключение которого еще не завершено.

Также продолжаются работы следователей из 5-й группы убийств и экспертов-криминалистов Главного управления полиции Мадрида, в частности баллиста. Они пытаются собрать все гильзы, определить тип оружия и боеприпасов, использованных во время преступления.

Пока мотив убийства остается неизвестным.