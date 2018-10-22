Андрея Ярмоленко прооперировали в Лондоне

В понедельник, 22 октября, в одной из элитных лондонских клиник 28-летнему украинскому вингеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко сделали операцию.

Насколько успешно прошло хирургическое вмешательство, которое потребовалось после того, как Ярмоленко получил травму в поединке АПЛ с "Тоттенхэмом", неизвестно.

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Отметим, что удар по ахиллу Ярмоленко получил еще в последнем матче за сборную Украины против Чехии (1:0). После возвращения в клуб Андрей прошел все необходимые процедуры, но в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" получил еще один удар в ту же область, а потом неудачно наступил на ногу после прыжка.

Напомним, что Андрей Ярмоленко пропустит не только ближайшие матчи "Вест Хэма", но и игры за сборную Украины. В 2018 году Ярмоленко больше не сыграет.

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