Андрея Садового окружают профессионалы и мудрые люди, – Острикова

3 января 2018 года Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич" в Киеве.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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По ее словам, из речи Андрея Садового можно выделить несколько блоков.

Во-первых, увеличение зарплаты для военнослужащих. Во-вторых, поддержка ветеранов. В-третьих, налаживание собственного производства в области военной и мирной техники,

– сообщила корреспондентка.

К слову, нардеп Татьяна Острикова подчеркнула, что Андрея Садового окружают профессионалы и мудрые люди, готовые как к борьбе за пост президента, так и к служению народу Украины.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что во время выступления на съезде "Самопомочи" Андрей Садовый отметил, что Президент должен быть в первую очередь стратегом и видеть развитие Украины на десятки лет вперед.