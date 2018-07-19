Android может стать платным: в Google назвали причину

Генеральный директор Google Сундар Пичай сообщил, что штраф, который Еврокомиссия наложила на корпорацию, может повлиять на бизнес-модель Android. В частности, компания может сделать популярную операционную систему платной для производителей гаджетов.

Об этом сообщает The Verge.

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Напомним, Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,32 миллиарда евро за нарушение антимонопольных законов. В решении комиссии говорится, что американская компания использует доминирующее положение Android на рынке мобильных ОС для продвижения собственной поисковой системы и браузера Chrome.



Эксперты Еврокомиссии считают, что Google пользуется лидерством на рынке мобильных операционных систем не только для продвижения своего поискового сервиса и браузера Chrome, но также для воздействия на крупных производителей смартфонов. Сообщается, что корпорация ограничивает другие компании в выпуске устройств на собственных версиях Android. Более того, Google якобы платит крупным производителям и мобильным операторам за предварительную установку на смартфоны своих приложений вместо сервисов конкурентов.



Теперь Google обязана выплатить штраф и в течение 90 дней выполнить требования Еврокомиссии. Если компания не сделает этого, то ей грозит неустойка в размере 5% от общей выручки.

Если производители телефонов и операторы мобильной связи не смогут включать наши программы на свой широкий спектр устройств, это нарушит баланс экосистемы Android. Существующая бизнес-модель ОС позволяла нам не снимать плату за ее использование с производителей устройств и не зависеть от контролируемой модели распространения,

– заявил глава Google Сундар Пичай.

Также в компании обеспокоены тем, что такое решение нарушит тщательный баланс, который мы создали с Android. Это также подает тревожный сигнал в пользу закрытых систем, а не открытых платформ. Президент корпорации также напомнил, что с Android они и так предлагают свободу выбора как производителям, так и пользователям, но в Еврокомиссии это обстоятельство не учли.

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По словам главы Google, решение Еврокомиссии может повлиять на бизнес-модель Android. С момента запуска Google разрабатывала и распространяла Android абсолютно бесплатно, требуя от производителей устройств и операторов только установки собственных сервисов. Основной заработок Google приходится на показ рекламы, а требование Еврокомиссии лишает ее этой возможности. В результате компании придется искать новые способы монетизации Android, одним из которых может оказаться введение лицензии для производителей, что соответственно повлияет и на конечную стоимость устройств для пользователей.

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