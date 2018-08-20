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Android Pie на Sony: известна дата обновления смартфонов

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Sony объявила дату обновления своих смартфонов до Android Pie
Sony объявила дату обновления своих смартфонов до Android Pie / Фото из свободных источников

Оптимизация обновлений – это сложный и трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует от производителя немалых ресурсов. Именно с таким заявлением выступили представители компании Sony, отвечая на вопросы своих клиентов о том, что Android Pie все еще недоступен на их смартфонах.

Об этом сообщает AndroidInsider.

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Как происходит процесс обновления программного обеспечения

На первом этапе, который начинается за несколько недель до выхода стабильной версии Android, разработчики получают от Google исходные файлы обновления, чтобы изучить и протестировать его.

Затем производитель сравнивает Обновление файлов с файлами собственного программного обеспечения и оптимизирует полученный продукт под разные процессоры. Sony намеренно не использует низкоуровневое программное обеспечение от Qualcomm, чтобы иметь возможность самостоятельно определять поддерживаемые устройства.

Далее разработчики тестируют работу основных функций смартфона: совершение телефонных звонков, отправки и получения SMS-сообщений, веб-серфинг.

Sony розповіла про процес оновлення програмного забезпечення на своїх смартфонах
Sony рассказала о процессе обновления программного обеспечения на своих смартфонах

Следующий этап, который получил название "сонификация", предусматривает налаживание функций фирменного загрузчика. К таковым относятся оптимизация интерфейса, а также других программ и функций. На этом же этапе программное обеспечение распространяется среди тестировщиков Sony и проверяется на предмет ошибок.

Когда ждать обновления до Android Pie на смартфонах Sony

После всех этих манипуляций, если все в порядке, программное обеспечение необходимо сертифицировать. Сертификацией занимаются консорциумы Bluetooth и Wi-Fi Alliance. Только после этого доступ к обновлению получают участники программы раннего доступа, которые будут тестировать его в течение трех месяцев – как раз к осени.

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Кроме того, в ноябре 2018 года обновление получат флагманские модели 2017 и 2018 годов, такие как Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ1, XZ Premium и XZ1 Compact. В начале 2019 года апдейт также станет доступен для моделей Xperia XA2, XA2 Plus и XA2 Ultra. Отметим, что новая оболочка Xperia UI сочетает в себе "чистый" Android 9.0 и разработки Sony, направленные на повышение удобства смартфонов Xperia. Обновление операционной системы сохранит интеллектуальные технологии энергосбережения Stamina, Battery Care и Qnovo, 3D-сканирование предметов и людей.

Обзор Android Pie – смотрите видео

Интересно, но компания Essential, будучи абсолютно независимой от Google и имея в своем штате относительно немного сотрудников, смогла сократить продолжительность всех этапов подготовки и выпустила Android P для своего смартфона в день международного релиза.

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Теги: Техно Смартфоны Android Sony
Источник: 24 Канал
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