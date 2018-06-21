Android-смартфон вместо чехла для iPhone: разработчики представили сумасшедшую новинку
На Indiegogo представили новинку, которая может заинтересовать многих пользователей iPhone. Разработчики предлагают владельцам смартфонов от Apple, которые часто используют два смартфоны для коммуникации (ведь iPhone поддерживает лишь одну сим-карту), купить себе чехол, который выполняет функции полноценного Android-смартфона.
Подробное описание проекта можно найти на платформе Indiegogo.
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Чехол Eye Smartcase представляет собой Android-смартфон под управлением Android 8.1 Oreo. Работает чехол на базе процессора MediaTek MT6739V, имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт до 256 ГБ. Также он имеет аккумулятор на 2800 миллиампер часов с беспроводной зарядкой и 5-дюймовый HD-дисплей.
Компания предлагает две версии, одна из которых поддерживает две SIM-карты, а вторая только Wi-Fi. Особенностью чехла является функция Always On Display, инфракрасный порт, 3,5-миллиметровый разъем под наушники и возможность проецировать изображение с основной камеры iPhone на экран чехла.
Чехол Eye Smartcase выполняет функции полноценного Android-смартфона
Чехол будет доступен владельцам iPhone X, iPhone 8, 7, 6s, 6, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus и 6 Plus. Купить чехол можно уже сейчас на Indiegogo по цене от 135 долларов (около 3 574 гривны).
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Обзор чехла Eye Smartcase – смотрите видео
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