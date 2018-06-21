15:43
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Android-смартфон вместо чехла для iPhone: разработчики представили сумасшедшую новинку

71 Читати новину українською
Разработчики представили Eye чехол Smartcase для iPhone
Разработчики представили Eye чехол Smartcase для iPhone / Indiegogo

На Indiegogo представили новинку, которая может заинтересовать многих пользователей iPhone. Разработчики предлагают владельцам смартфонов от Apple, которые часто используют два смартфоны для коммуникации (ведь iPhone поддерживает лишь одну сим-карту), купить себе чехол, который выполняет функции полноценного Android-смартфона.

Подробное описание проекта можно найти на платформе Indiegogo.

Читайте также: Xiaomi создала "умную" версию легендарного Кубика Рубика

Чехол Eye Smartcase представляет собой Android-смартфон под управлением Android 8.1 Oreo. Работает чехол на базе процессора MediaTek MT6739V, имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт до 256 ГБ. Также он имеет аккумулятор на 2800 миллиампер часов с беспроводной зарядкой и 5-дюймовый HD-дисплей.

Компания предлагает две версии, одна из которых поддерживает две SIM-карты, а вторая только Wi-Fi. Особенностью чехла является функция Always On Display, инфракрасный порт, 3,5-миллиметровый разъем под наушники и возможность проецировать изображение с основной камеры iPhone на экран чехла.

Eye Smartcase
Чехол Eye Smartcase выполняет функции полноценного Android-смартфона

Чехол будет доступен владельцам iPhone X, iPhone 8, 7, 6s, 6, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus и 6 Plus. Купить чехол можно уже сейчас на Indiegogo по цене от 135 долларов (около 3 574 гривны).

Читайте также: Китайцы напечатали iPhone на 3D-принтере: видео

Обзор чехла Eye Smartcase – смотрите видео

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Apple iPhone Техно Гаджеты Android
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сегодня, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 632
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 13:30 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 350
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сегодня, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1250
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сегодня, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 230
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 2673
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук