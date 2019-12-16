Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского

Фактически дело Шеремета перерастает в конкуренцию двух взглядов на ветеранско-волонтерское сообщество. Двух полярных образов.

"Свободу Анджеле Дэвис!" – в начале 1970-х этот лозунг был знаком каждому советскому школьнику. При этом в СССР ничего не писали о подробностях уголовного дела против чернокожей коммунистки и о вопросах, стоявших перед следствием.



Анджела Дэвис / Фото из открытых источников

Читайте также: Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко

Что связывало Дэвис с заключенными радикалами из группировки "Черные пантеры"? Как оружие, купленное Анджелой, оказалось у Джонатана Джексона – младшего брата одного из заключенных? Знала ли Дэвис, что Джонатан планирует освободить брата и его товарищей, захватив заложников в зале суда? Можно ли считать ее соучастницей неудачного нападения и убийства судьи?

Тоталитарный СССР поддерживал арестованную активистку из Калифорнии, не разглашая этих щекотливых деталей. Но широкое движение в ее поддержку развернулось и на демократическом Западе. Писатели-афроамериканцы создали комитет "Черные в защиту Анджелы Дэвис". А Джон Леннон и Йоко Оно посвятили ей песню "Анджела".

Обвиняемая Дэвис оказалась слишком яркой фигурой, чтобы быть просто собой. Левая чернокожая активистка олицетворяла нечто большее – целый слой тогдашнего американского общества. И для людей вроде Леннона главным критерием стали не улики, а собственное отношение к этому слою общества. Дело Анджелы рассматривалось сквозь призму борьбы за расовое равенство, гендерную эмансипацию и социальную справедливость.

Нечто подобное происходит и с новым поворотом в деле Павла Шеремета, всколыхнувшем Украину в последние дни. Фигуранты, названные МВД, – слишком яркие персонажи, чтобы быть просто собой. Просто Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко, Яной Дугарь или супругами Грищенко. Нет, они олицетворяют целую прослойку украинского общества И для многих главным критерием становятся не спорные улики, а личное отношение к этой прослойке.

При недостатке информации и явной недоработанности официальной версии бал правят эмоции. Фактически дело Шеремета перерастает в конкуренцию двух взглядов на ветеранско-волонтерское сообщество. Двух полярных образов.

Образ первый. Ветераны и волонтеры – лучшие люди страны. Герои нации, моральные авторитеты и пример для подражания. Они вынесли на своих плечах всю тяжесть противостояния с врагом. Обвинять их в причастности к резонансному преступлению – кощунство, заведомая клевета и полицейский произвол. Даже если за ними числятся какие-то грехи, то заслуженным патриотам это простительно.

Образ второй. Ветераны и волонтеры – люди, глубоко травмированные войной. Непредсказуемые радикалы, утратившие чувство реальности и поставившие себя над остальным обществом. Они представляют опасность не только для врага, но и для собственного государства. От них можно ждать чего угодно. Даже если они не виновны в инкриминируемом преступлении, с ними все равно нужно держать ухо востро.

Конкуренция образов значит много больше, чем конкуренция доказательств. На кону уже не судьба нескольких подозреваемых, а настроение целой страны. Тем более что, присутствуя на брифинге МВД, Владимир Зеленский открыто продемонстрировал, какой из двух образов ближе лично ему. И одновременно принял на себя политические риски, связанные с возможным развалом обвинения.

Впрочем, ничто не ново под луной: в 1970-х оправдание коммунистки Анджелы Дэвис стало пощечиной тогдашнему губернатору штата Калифорния. Тому самому Рональду Рейгану, с которым поклонники Зе так любят сравнивать украинского президента-актера.

Обратите внимание: У нас есть два варианта, – Сенцов прокомментировал расследование убийства Шеремета