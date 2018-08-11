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Анджелина Джоли готовит новый судебный "сюрприз" Брэду Питту: СМИ

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / CNN

Судебная тяжба с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжается, как и требования актрисы. Теперь многодетная мама готовит новое судебное обращение против экс-любимого, в котором будет доказывать, что за время их неофициальных отношений актер обещал обеспечивать ее.

Как сообщает TMZ, Анджелина Джоли может получить значительно меньшую сумму после развода, чем надеялась. Все потому, что она с Брэдом Питтом не заключала брачного контракта, поэтому после окончательного разрыва отношений актриса получит половину совместно нажитого имущества.

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После 2 лет судебной волокиты звезда очень остро поставила финансовый вопрос в суде. Западные СМИ активно обсуждают и тот факт, что Анджелина Джоли, которая имеет немалые доходы от съемок, одолжила у Брэда Питта деньги на покупку дома.

По словам инсайдеров, муж всегда зарабатывал гораздо больше. Но получить эти деньги Джоли не удастся, потому что только в 2014 году пара поженилась. Потому актриса планирует хоть немного отобрать сбережений экс-возлюбленного.

 

Юристы же убеждены, что отсудить у Брэда Питта немалую сумму можно только в случае, если Анджелина Джоли докажет, что за 10 лет неофициальных отношений актер обещал обеспечивать ее. Но это сделать в юридическом поле очень сложно, потому что обе звезды на момент начала отношений были достаточно богатыми и не имели никогда бесед об этом. Однако, по информации СМИ, Джоли готовит соответствующее обращение к служителям Фемиды.

В СМИ также предполагают, что именно эти разногласия стали причиной недавнего резонансного заявления, что ее экс-возлюбленный не выплачивает алименты на детей. Таким образом Анджелина Джоли стремится не только привлечь внимание социума, но и впоследствии использовать это в суде. Такие обвинения уже опровергли представители Брэда Питта, заявив, что голливудская звезда манипулирует этим вопросом в СМИ.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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