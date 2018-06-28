Анджелина Джоли очаровала безупречным образом в Лондоне: фото
Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
Анджелина в 2014 году была удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность.
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Анджелина Джоли на службе, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия
43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем.
Несмотря на затяжное развод, Анджелина Джоли имела прекрасный вид
К слову, королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.
Все фото: Getty Images
Напомним, Анджелина Джоли этим летом снимается в Великобритании в продолжении "Малефисенты".