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Анджелина Джоли ошеломила интимным заявлением: детали

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Анджелина Джоли ошеломила заявлением
Анджелина Джоли ошеломила заявлением

Знаменитая актриса Анджелина Джоли изрядно удивила деталями своего одиночества.

42-летняя голливудская актриса призналась, что ей не хватает времени на себя, а советы расслабиться Анджелину Джоли откровенно раздражают, поскольку она не может этого сделать. Звезда добавила, что в одиночестве чувствует странную пустоту, поэтому даже ванну принимает в присутствии своих детей, сообщает The Business Standard.

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Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне "расслабься". Мне кажется, большинство матерей практически не отдыхают, но мы находим в этом истинное удовольствие. Даже когда я принимаю ванну, со мной находятся как минимум двое детей, и это прекрасно,
– заявила Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли с детьми

В то же время актриса уделяет большое внимание воспитанию детей. По ее мнению, больше всего нужно приучать их к эмпатии, поскольку забота о других людях – одно из важнейших умений.

"Важно ценить других людей. Если вы живете, думая только о себе и своих потребностях и желаниях, то это не только эгоистичная, но и довольно несчастная жизни. Войны и враждебность, бесчинство и бесчеловечность в этом мире возникают из-за отсутствия сопереживания друг к другу", рассказала знаменитость.

Несмотря на такой акцент на воспитании детей американцев шокировал тот факт, что актриса допускает несовершеннолетних к таким интимным процедурам. Многие пользователи социальных сетей осудили такие действия Анджелины Джоли и предположили, что это может повлиять на психику ее детей.

Кто такая Анджелина Джоли?
Это популярная американская актриса, что снялась в фильмах "Мистер и миссис Смит", "Подмена", "Турист", "Лара Крофт расхитительница гробниц" и "Солт". В 2005 году актриса начала отношения с Брэдом Питтом, а в 2016 году пара заявила о разводе. Анджелина Джоли воспитывает 6 детей, троих из которых она усыновила.

Теги: LifeStyle Дети Кино Анджелина Джоли Голливуд
Источник: 24 Канал
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