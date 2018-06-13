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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Анджелина Джоли показала россиянку, которая очень похожа на нее

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Фото из свободных источников

Голливудская актриса Анджелина Джоли часто удивляет поклонников архивными снимками и кадрами со съемочных площадок. Теперь звезда показала россиянку, которая похожа на нее.

Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Анджелины Джоли. Этим актриса вызвала шквал восторженных комментариев пользователей сети и спровоцировала десятки вопросов. Подписчики звезды удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.

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На снимке Анджелина Джоли показала россиянку Регину Кову, удивленно комментируя ее сходство.

Невероятно. Вы можете в это поверить?
– написала Анджелина Джоли.

 

Известно, что Регина Кова живет в Москве и работает моделью. Схожесть манекенщицы с голливудской актрисой придает ей еще большей популярности. Поэтому девушка создала свой блог и не скрывает своего восхищения от особенности своей внешности.

Стоит отметить, что на некоторых снимках россиянка действительно напоминает Анджелину Джоли.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости России Голливуд Кино Анджелина Джоли Мода
Источник: 24 Канал
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