Анджелина Джоли показала россиянку, которая очень похожа на нее

Голливудская актриса Анджелина Джоли часто удивляет поклонников архивными снимками и кадрами со съемочных площадок. Теперь звезда показала россиянку, которая похожа на нее.

Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Анджелины Джоли. Этим актриса вызвала шквал восторженных комментариев пользователей сети и спровоцировала десятки вопросов. Подписчики звезды удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.

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На снимке Анджелина Джоли показала россиянку Регину Кову, удивленно комментируя ее сходство.

Невероятно. Вы можете в это поверить?

– написала Анджелина Джоли.

Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 12 Чер 2018 р. о 8:47 PDT

Известно, что Регина Кова живет в Москве и работает моделью. Схожесть манекенщицы с голливудской актрисой придает ей еще большей популярности. Поэтому девушка создала свой блог и не скрывает своего восхищения от особенности своей внешности.

Стоит отметить, что на некоторых снимках россиянка действительно напоминает Анджелину Джоли.

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 23 Кві 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 15 Кві 2018 р. о 9:34 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 2 Кві 2018 р. о 11:33 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 4 Чер 2018 р. о 1:01 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 25 Бер 2018 р. о 10:31 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 4 Січ 2018 р. о 10:06 PST

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 12 Чер 2018 р. о 11:11 PDT