Анджелина Джоли показала россиянку, которая очень похожа на нее
Голливудская актриса Анджелина Джоли часто удивляет поклонников архивными снимками и кадрами со съемочных площадок. Теперь звезда показала россиянку, которая похожа на нее.
Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Анджелины Джоли. Этим актриса вызвала шквал восторженных комментариев пользователей сети и спровоцировала десятки вопросов. Подписчики звезды удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.
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На снимке Анджелина Джоли показала россиянку Регину Кову, удивленно комментируя ее сходство.
Невероятно. Вы можете в это поверить?
– написала Анджелина Джоли.
Известно, что Регина Кова живет в Москве и работает моделью. Схожесть манекенщицы с голливудской актрисой придает ей еще большей популярности. Поэтому девушка создала свой блог и не скрывает своего восхищения от особенности своей внешности.
Стоит отметить, что на некоторых снимках россиянка действительно напоминает Анджелину Джоли.