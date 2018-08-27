Анджелина Джоли показала стройную фигуру в платье без бретелек: фото

С тех пор как актриса Анджелина Джоли вернулась из Лондона в Лос-Анджелес, она все чаще появляется на публике с детьми.

Так, 26 августа папарацци подловили 43-летнюю Анджелину на прогулке с ее старшим сыном 14-летним Паксом.

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Вместо черных балахонов, которые скрывают фигуру, звезда выбрала облегающее платье без бретелек бежевого оттенка. Свой элегантный образ Джоли дополнила сумкой, замшевыми туфлями и шалью в тон платью.

Анджелина выбрала смелое платье

Анджелина Джоли с сыном Паксом​

Актрису с сыном сопровождала охрана

Напомним, Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Питт даже боялся, что его экс-супруга заберет детей с США в Лондон.



Однако, согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день.