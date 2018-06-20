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Анджелина Джоли шокировала напыщенным поведением во время съемок "Малефисенты 2": детали

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Анджелина Джоли шокировала напыщенным поведением во время съемок "Малефисенты 2"
Анджелина Джоли шокировала напыщенным поведением во время съемок "Малефисенты 2" / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Анджелина Джоли обычно мило улыбается в камеры фотографов, однако вне их умеет устроить скандал. Так, во время съемок "Малефисенты 2" многодетная мама устроила большой конфликт.

Об этом сообщает Gossip Cop.

Затяжной развод Анджелины Джоли и Брэда Питта вызвал немало сочувствия у общественности. Поклонники наперегонки защищают и всячески поддерживают голливудскую звезду, которая переживает нелегкие времена. Однако Анджелина Джоли расстроила многих людей неожиданной выходкой во время съемок второй части "Малефисенты".

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Актриса устроила громкий скандал из-за того, что у менее известной коллеги Мишель Пфайффер такая по размеру гримерка, как и у нее. По словам инсайдеров, во время выяснения ситуации Анджелина Джоли вела себя очень дерзко и требовала для себя большее помещение. Кроме этого, перед режиссерами она поставила еще одно условие, которое разозлило всех.

Она настояла на том, чтобы ей выделили гримерку больше, чем у Мишель. И даже требует, чтобы грим ей наносили в первую очередь,
– отметил инсайдер.


Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер

В то же время 60-летняя Мишель Пфайффер решила не обращать внимание на выходки Анджелины Джоли. Хотя ситуация непростая, но она не реагирует на крики и скандалы актрисы. Поэтому во время съемок всегда царит напряжение, а актеры и члены съемочной процесса даже не подходят к строптивой Джоли.

Теги: Кино LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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