Анджелина Джоли сменила адвоката и продолжает судебную тяжбу с Брэдом Питтом

Звездные экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают борьбу за опеку над детьми. Стало известно, что голливудская актриса все-таки решила сменить своего адвоката.

Как ранее сообщалось, одна из лучших адвокатов США по вопросам развода Лаура Вассер решила прекратить сотрудничество с Анджелиной Джоли. Отмечается, что юристка даже назвала поведение актрисы "бессмысленным и необоснованным", а саму Джоли – "ядовитой" в словах и действиях. Следовательно Вассер прекратила представлять звезду в суде.

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Такую скандальную информацию прокомментировала пресс-секретарь Анджелины Джоли – Минди Боль. Эту информацию опровергли и заявили, что Лаура Вассер продолжит представлять интересы актрисы во время развода с Брэдом Питтом.

Однако, как сейчас сообщает издание People, Вассер все-таки не будет работать с Джоли. Слушание, которое должно состояться 21 августа, было перенесено, потому что Джоли наняла нового адвоката – Саманту Блей Деджан.

Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Дежан, поскольку она – эксперт в защите интересов детей. Анджелина была рада сотрудничеству с Лаурой в последние несколько недель для передачи дела,

– отмечает представитель Джоли.

Интересно, что источник из близкого окружения Анджелины информирует, что Джоли настроена на исцеление семьи и продолжает поддерживать примирение детей с Брэдом

"Она стала полагаться на советы Саманты и решила, что будет лучше, если именно она возьмет на себя защиту ее интересов. Анджелина как и раньше сосредоточена на исцелении своей семьи", – подчеркнул инсайдер.

Напомним, Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питом за опеку над шестью детьми. Питт даже боялся, что его экс-жена заберет детей из США в Лондон.



Однако, согласно новому решению суда, Джоли обязана разрешить Питту видеться с детьми через день.