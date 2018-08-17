Анджелина Джоли составляет на Брэда Питта провокационное досье, – СМИ

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает судебную тяжбу с экс-возлюбленным Брэдом Питтом. Звезда в который раз удивила своим коварством, ведь она коварно составляет досье на мужа, которое впоследствии использует против него.

Весь мир продолжает наблюдать за одним из самых громких разводов в Голливуде. Актеры Брэд Питт и Анжелина Джоли, которые на протяжении 10 лет счастливо позировали перед папарацци, стали настоящими врагами. Все потому, что более 2 лет служители Фемиды рассматривают вопрос об их разводе, в частности, решают вопрос об опеке над их детьми.

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Недавно суд признал, что 6 детей должны чаще видеться с отцом – Брэдом Питтом. Поэтому пока продолжается юридическая волокита, все потомки звездной пары должны получать внимание от двух актеров.

Очень важно, чтобы у каждого из детей были здоровые и крепкие отношения с их отцом и матерью,

– отметил судья.

Однако, как сообщает Radar Online, Анджелина Джоли не прекратит борьбу. Более того, она готовится к следующему "поединку" с Брэдом Питтом в суде. В частности, инсайдеры издания утверждают, что актриса наняла частного детектива, который составит на экс-возлюбленного специальное досье.

"Она поручила им составить подробные досье про Брэда, чтобы использовать эту информацию на суде", – отметил инсайдер.

Напомним, Джоли и Питт ожидают окончательного решения, которое должно регламентировать такие свидания. Новое заседание суда состоится 21 августа.