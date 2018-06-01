Анджелина Джоли сыграет маму Питера Пена и Алисы из "Страны чудес"

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет еще в одном "сказочном" фильме. Это будет фильм-приквел известных британских сказок.

Джоли снимется в картине "Come Away", режиссером которой выступит Бренда Чэпмен. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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Фильм станет приквелом к ​​историям Питера Пена и Алисы из сказки "Алиса в Стране чудес".



По сюжету Питер и Алиса является братом и сестрой. Они пытаются спасти своих родителей от отчаяния и депрессии после гибели их старшего брата в аварии. Впоследствии им приходится сделать выбор между вымыслом и реальностью. В результате они отправляются в свои путешествия: Пен – в Нетландию, Алиса – в Страну чудес.



Роль отца сыграет актер Дэвид Ойелоуо, известный по фильмам "Дворецкий" и "Линкольн". А роль матери – Анджелина Джоли.



Ориентировочно фильм выйдет на киноэкраны в 2020 году.

Напомним, уже начались съемки второй части фильма "Малефисента", в котором главные роли исполнили Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.