Анджелина Джоли в элегантном платье прогулялась с дочерьми: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась на шопинг с дочерьми, вернувшись в Лос-Анджелес из Лондона.

Так, 43-летнюю звезду заметили с двумя старшими – 12-летней Шайло и 13-летней Захарой, пишет Daily Mail. Девушки смеялись и выглядели счастливыми.

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Анджелина Джоли с дочерьми

Для прогулки с детьми Анджелина выбрала черное элегантное платье с длинными рукавами. Хотя платье было объемным – можно заметить, как похудела актриса.

Анджелина Джоли

Шайло

Анджелина и Захара

Как известно, Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день.