Анджелина Джоли в элегантном платье засветилась на улицах Лос-Анджелеса: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли не беспокоится из-за затяжного развода с Брэдом Питтом. Знаменитость в элегантном платье вышла на прогулку в Лос-Анджелесе.

Пока адвокаты Анджелины Джоли работают в поте лица, звезда беззаботно отдыхает от съемок второй части фильма "Малефисента". Актриса с детьми временно вернулась в Лос-Анджелес, где проводит с потомками все свободное время.

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Папарацци издания The Daily Mail сфотографировали Анджелину Джоли, когда она гуляла в Западном Голливуде с 14-летним Паксом. Для обычной прогулки актриса выглядела слишком роскошно, чем привлекала внимание всех очевидцев. Звезда одела светлое миди-платье со скромным вырезом, обувь на каблуке и очки. Анджелина Джоли выглядела счастливо и не скрывала своей улыбки, смакуя мороженое с сыном.



Анджелина Джоли в Лос-Анджелесе

В то же время ее усыновленный ребенок – 14-летний Пакс – был одет в обыденные вещи. Подросток прогулялся со звездной мамой в брендовой футболке, джинсах и кроссовках. Вероятно, Анджелина с сыном успели уйти на небольшой шопинг, ведь в руках у парня виднелся пакет, заполненный коробками.

Анджелина Джоли с сыном Паксом



Актриса Анжелина Джоли с сыном

Напомним, что Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питом за опеку над шестью детьми. Согласно новому решению суда, Джоли обязана разрешить Питту видеться с отпрысками через день.