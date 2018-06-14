Анджелина Джоли возмутилась поведением прессы относительно ситуации с разводом

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли возмущена тем, что СМИ распространяют информацию о процессе ее развода с Брэдом Питтом и тем самым создают ложную целостную картину.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

На днях появилась информация, что Высший суд в Лос-Андежлесе, США, определил, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время. Некоторые СМИ даже распространяли информацию, что Анджелина Джоли даже может потерять опеку над детьми.

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Джоли выступила с официальным заявлением и отметила, что утечка информации вводит всех в заблуждение и не служит интересам их с Брэдом детей.

"С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно провести последнее судебное заседание в частном порядке. Печально, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу отдельные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину", – говорится в официальном комментарии представителей Джоли.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокс. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.