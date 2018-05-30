Анджелина Джоли возвращается в кино: первые кадры со съемок "Малефисента 2"

Уже стартовали съемки второй части фильма "Малефисента", в котором главные роли исполнили Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

В первый съемочный день Эль и Анджелина встретились после долгого перерыва и сделали две забавные фотографии в гриме своих героинь.

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"На съемочной площадке "Малефисенты-2" день, когда приводят маму с собой на работу", – шутя написала Фаннинг.

Допис, поширений Elle Fanning (@ellefanning) 29 Тра 2018 р. о 10:34 PDT

Ель Фаннинг

Смотрите трейлер первой части "Малифисенты":

Ранее сообщалось, что Джоли намерена завершить актерскую карьеру и оставить Голливуд, чтобы полностью посвятить себя воспитанию шестерых детей. Однако, это оказались только слухи, поскольку звезда согласилась на сиквел "Малифисенты".



Кроме того, в 2017 году звезда презентовала свой фильм "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи".



